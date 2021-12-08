Kırşehir Basın Konseyi'nden yerel basına destek talebi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, yerel basın kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, dövizde yaşanan hareketlilik nedeniyle yerel basın kuruluşlarının da sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.

Yerel gazetelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Yanık, "Kısa vadede basın ilan tarifelerinin artırılması, kağıtta KDV'nin sıfırlanması, devletin kağıt sübvansesi yapması gibi hemen yapılabilecekler var. Ancak bu krize köklü çözümler getirilmeli yoksa her döviz dalgalanmalarında bu sorunu yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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