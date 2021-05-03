Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Yanık Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yanık, mesajında, demokratik ve çağdaş ülkelerde temel insan hakları ve özgürlüklerin vazgeçilmez unsurlarının doğru bilgi erişimi, düşünce ve ifade özgürlüğü, objektif, hür ve çok sesli basın olduğunu ifade etti.

Basın kuruluşlarının hem ifade özgürlüğü hem de ekonomik kaygılarla ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Gazetecilik halkın haber alma hakkı için çalışan, özünde insan olan saygın bir meslektir. Gazeteciler yaşadığı coğrafyadan ve devirden bağımsız olamaz. Tarihin en önemli tanıklarıdır. Gazetecilik ve gazeteciler itibarsızlaştırılamaz. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü, 10 Ocak'ı, 24 Temmuz'u onuruna yakışır, coşkuyla kutlayacağımız günlere kadar mücadele ve dayanışma ruhundan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız