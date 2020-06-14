Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı Kırşehir-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı

KIRŞEHİR - Kırşehir-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Kırşehir istikametinden Ankara istikametine seyreden H.K.K., yönetimindeki 06 ESK 81 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kaman ilçe kavşağında meydana geldi. Sürücü H.K.K., kara yolu yol ayrımı üzerinde refüje çarptıktan sonra 150 metre ileride bulunan tarlaya uçarak durabildi. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahalesini yaptık H.K.K., Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA