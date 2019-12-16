Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Yöneti Vali Akın'ı Ziyaret etti
Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve yöneticileri Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
16.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:19
Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve yöneticileri Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Vali İbrahim Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, kısa süre önce faaliyete geçen Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaret, yöneticilerin dernek hakkında Vali Akın'a bilgi verilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA