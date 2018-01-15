Kırşehir AK Parti Teşkilatında 'Siyaset Akademisi' Heyecanı
AK Parti Kırşehir teşkilatında ‘siyaset akademisi’ heyecanı ve kayıtları başladı.
AK Parti Kırşehir teşkilatında 'siyaset akademisi' heyecanı ve kayıtları başladı.
Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak akademi içerisinde yer alan Kırşehir'de de kayıtlar alınmaya başlanıyor. Siyasi ayrım gözetilmeksizin kayıtların alındığı siyaset akademisini değerlendiren İl Başkanı Muzaffer Aslan, alanlarında uzman siyaset bilimcilerin Kırşehir'e gelerek ders vereceğini söyledi.
Siyaset akademisi programında toplumsal sorunların tanınması, beklenti ve ihtiyaçlarla birlikte çözüm önerileri anlatılacak. Eğitim programına katılmak isteyenler online başvuru yapabilecekleri gibi AK Parti Teşkilatına giderekte form doldurarak başvuruda bulunuyor. - KIRŞEHİR