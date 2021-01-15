Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde pilot projeler için araştırma ve uygulama merkezi açılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projeler kapsamında araştırma ve uygulama merkezi açacaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tarım öğretimin başlamasının 175. yılı dolayısıyla Ziraat Fakültesi tarafından online program düzenlendi.

Programa katılan Karakaya, kuraklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünya için tarımsal üretimin daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Karakaya, klasik tarım anlayışından vazgeçilmesi, araştırma ve yeni uygulamalara daha çok önem verilmesi gerektiğini aktardı.

Tarımsal üretimin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında üniversitelerin önemli rol oynadığına işaret eden Rektör Karakaya, YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında KAEÜ'nün tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiğini hatırlattı.

Karakaya, üniversitenin pilot projelerle Kırşehir çiftçisine her zaman destek verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Gayemiz milletin zaruri ihtiyacı olan gıdayı düşük maliyet, yüksek verim ilkesiyle üretmek ve bu teknolojiyle üreticileri tanıştırmak. Pilot projelerimizi, kendi uhdemize düşeni paydaşlarımızla yürütmeye çalışıyoruz. Üretimde bölgeye uygun farklılaşan ürünleri üretmek, ön plana çıkmada önemli. Pilot projelerimiz kapsamında ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun sayesinde yüksek teknoloji onayıyla birlikte araştırma ve uygulama merkezi açacağız. Bu noktada Kırşehir halkının ve kurumların desteğini arkamızda hissetmek önemli."

Programda Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak da pilot üniversite kapsamında uygulanan projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız