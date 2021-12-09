Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 6 yıl önce başlayan kalite sürecini tamamlıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 6 yıl önce başladıkları kalite sürecini başarı ile tamamlayacaklarına inandığını belirtti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil edilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, sürecin sonuna yaklaştı.

KAP değerlendirme heyeti, üç gün süren KAEÜ saha incelemesi ve yüz yüze görüşmelerin ardından üniversiteden ayrıldı.

Heyet, inceleme sürecinde Senato Salonu'nda Rektör Karakaya ve kalite birimlerinde görev alan personelle görüştü.

Karakaya, görüşmede yaptığı açıklamada, 2015 yılında adım attıkları kalite sürecini başarı ile tamamlayacaklarına inandığını ifade etti.

KAEÜ'nün tasarladığı Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hakkında bilgi veren Karakaya, "Bu yola inanarak çıktık, KAP değerlendirme sürecinden de başarıyla geçeceğimize inanıyorum. Kalite çalışmalarını tüm birimler ve personel ile yürütüyoruz. KAP değerlendirme takımının üniversitemizden memnun ayrılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KAEÜ'yü ziyaret ederek, süreç hakkında Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ve KAP değerlendirme takımı başkanı Prof. Dr. Macit Fikret Suner ile beraberindeki takım üyelerinden bilgi aldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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