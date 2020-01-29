Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde "zirkonyum" diş tedavisi başladı

29.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:36

Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde zirkonyum kaplama diş tedavisine başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tedavi için merkeze gelen hastalara sektördeki son teknoloji kullanılarak hizmet verildiği belirtildi.

Merkezde bu yıldan itibaren zirkonyum diş kaplama tedavisi hizmeti verilmeye başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metal diş kaplamalarının yapaylığını ortadan kaldıran ve kişilerin yaşam kalitesini arttıran zirkonyum diş kaplamaları, aynı zamanda diş sağlığını korur ve alerjiye neden olmaz. Işık geçirgenliği yüksek bu kaplamalar, porselene göre kırılmalara karşı daha dayanıklıdır. Ayrıca sıcak ve soğuk hassasiyetine neden olmadıkları gibi ağız dokuları ile tam uyum gösterirler. Hem dayanıklı hem de doğal görünen dişlere sahip olmak istiyorsanız zirkonyum kaplama tedavisinden ağız ve diş sağlığı merkezimize başvurarak yararlanabilirsiniz."

Kaynak: AA