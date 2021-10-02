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Kırşehir AFAD ekiplerinden farkındalık eğitimi

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir AFAD ekiplerinden farkındalık eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin PTT ve İŞKUR çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin Ptt ve İŞKUR çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde PTT ve İŞKUR çalışanlarına afet farkındalık ve tahliye tatbikatı eğitimlerinin verildiği belirtildi.

"2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrası ilk saatlerde yapılacakların anlatıldığı vurgulanan açıklamada, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet ve acil durum çantası, bina güvenliği, toplanma ve barınma alanları, arama kurtarma, gönüllülük sistemi konularında bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Afet ve acil durum eğitimlerinin gerçek bir afet anında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansını 2 kat arttırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle, ilimiz genelinde devam eden afet farkındalık eğitimlerimizin yanı sıra deprem tahliye tatbikatları da gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, İtfaiye Haftası nedeniyle AFAD İl Müdürü İbrahim Avşar ve beraberindeki AFAD ekiplerinin, Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Neşet Aydın ile personellerini ziyaret ederek, İtfaiye Haftası'nı kutladıkları aktarıldı.

Kırşehir AFAD ekiplerinden farkındalık eğitimi

Kırşehir AFAD ekiplerinden farkındalık eğitimi

Kırşehir AFAD ekiplerinden farkındalık eğitimi

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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