Kırşehir AFAD'da bölgesel masabaşı tatbikatı

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü başkanlığında 26 çalışma grubu ve 5 ilin katılımı ile bölgesel masabaşı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü başkanlığında 26 çalışma grubu ve 5 ilin katılımı ile bölgesel masabaşı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan'ın koordinasyonunda 26 çalışma grubuyla Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri ve Kahramanmaraş'ın katılımı ile olası afet durumuna karşı masabaşı tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Masabaşı tatbikatta bir araya gelen yöneticilerin olası afet durumunda hazırlık, planlama, müdahale ve koordinasyon çalışmalarının nasıl yürütüleceğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, afete müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi, il düzeyinde neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel masabaşı tatbikatında alınması gereken önlemler, afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak ilin tüm güç ve kaynaklarını planlamak, olay bölgesine hızlı ve etkin şekilde ulaşmak, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonunda görevli ana ve destek çözüm ortakları ve il düzeyinde sorumlu birimlerin sorumlulukları değerlendirilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden senaryo doğrultusunda oluşturulan verilere göre müdahale giriş ve kayıtları denenmiştir. Afet öncesi ve sonrası tüm aşamalarda, doğru ve geçerli afet ve acil durum verisine, çeşitli raporlamalara, istatistiklere, iş takiplerine, sorgulamalara ve analizlere ulaşılmasını sağlayan AYDES değerlendirmeleri yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner