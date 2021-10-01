Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

Tepebaşı Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde sergilediği üretimi ve üreticiyi destekleyen, kırsal kalkınmaya yönelik proje ve çalışmaları ile katılımcılardan beğeni topluyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde sergilediği üretimi ve üreticiyi destekleyen, kırsal kalkınmaya yönelik proje ve çalışmaları ile katılımcılardan beğeni topluyor.

"Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler" sloganı ile Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede CHP'li 160 belediyenin yanı sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifi yer alıyor. Belediye ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında sergilenirken, Tepebaşı Belediyesi de tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği çalışmaları, kendisine ayrılan stantta tanıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi standını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Tuzlukçu Beldiye Başkanı Nurettin Akbuğa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve belediye yetkililerinden, Tepebaşı'nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Tepebaşı Belediyesi'ni kırsal kalkınmaya yönelik projelerinden dolayı tebrik eden konuklar, Başkan Ataç'a başarılı çalışmalarından ötürü tebriklerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama, kadın üreticilere çilek fidesi desteği, süt toplama merkezleri, Sakintepe Soğuk Hava Deposu, Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası ve Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali gibi tarımsal çalışmaları ile yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
10 bin metre yüksekte beklenmeyen sürpriz! Hamile yolcu, uçakta doğum yaptı

10 bin metre yüksekte beklenmeyen sürpriz! Hamile yolcu, uçakta doğum yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Zafer Kurugöl Ezgi Mola Binali Yıldırım
Spor Muslera Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırsalıyla kalkınan Tepebaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:10:29. #1.11#