"Kırsalı evrenselleştirme" projesinde erken ödemeye imkan sağlanacak, işler hızlanacak
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"Kırsalı evrenselleştirme" projesinde erken ödemeye imkan sağlanacak, işler hızlanacak

04.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından nüfusu 500'den az ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan yerleşim yerlerinin kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerin Haberleşme Genel Müdürlüğünün yanı sıra Bilgi ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından nüfusu 500'den az ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan yerleşim yerlerinin kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerin Haberleşme Genel Müdürlüğünün yanı sıra Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından da yapılması sağlanarak, süreçler ve ödemeler hızlanacak.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Meclis gündeminde bulunan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, teknolojiye ilişkin de düzenlemeler içeriyor. Teklif yasalaştığı takdirde, BTK de evrensel hizmet yükümlülerini görevlendirebilecek ve gerekli ödemeler kurum tarafından yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinde yer alan ilgili ödenekler, evrensel hizmet ödemelerinin yapılabilmesini teminen yıl içinde BTK bütçesine aktarılacak.

Böylece Bakanlık tarafından nüfusu 500'den az ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan yerleşim yerlerinin kapsama alanına dahil edilmesine ilişkin proje ve ihaleleri, Haberleşme Genel Müdürlüğünün yanı sıra artık BTK de yapabilecek.

Söz konusu değişiklikle evrensel hizmet projelerine ilişkin süreçlerin daha fazla etkinleştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda uluslararası örneklere uygun şekilde, evrensel hizmet yükümlüsünün belirlenmesine yönelik yöntemlerin çeşitlendirilmesi, evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından belirlendiği hallerde net maliyet hesabına esas teşkil edecek yöntemin tanımlanması yapılacak.

Evrensel hizmet yükümlülerine evrensel hizmet işine ilişkin bedelin yüzde 30'una kadar avans ödenebilmesine ve ortalama 18 ayı bulan ödeme periyotlarının kısaltabilmesine imkan tanınması hedefleniyor.

Evrensel hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, zorunlu hallerde altyapı kurulumu gerektiren işlerde evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilecek.

"Faz-3 proje ihalesinin bu yıl yapılması planlanıyor"

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Ertuğrul, AA muhabirine, nüfusu 500'den az ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan yerleşim yerlerine bu hizmetin Evrensel Hizmet Fonu bütçesiyle götürüldüğünü söyledi.

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK tarafından detaylı bir hazırlık yapıldığını belirten Ertuğrul, bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı, GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1 ila 500 arasında olan yerleşim yerlerinin belirlendiğini bildirdi.

Ertuğrul, belirlenen yerlere hizmetin götürülmesi için bugüne kadar iki projenin hayata geçirildiği bilgisini vererek, "Yapılacak yasal düzenlemeyle proje yapımını gerçekleştirecek operatörlere, ödemenin yüzde 30'una kadarının avans olarak verilmesi ve ortalama 18 ayı bulan ödeme periyotlarının kısaltabilmesine imkan tanınması, çalışmaları hızlandıracak. Söz konusu ödemelerin yapılmasıyla Türkiye'nin tamamı daha hızlı çevrim içi olacak." dedi.

Mobil Haberleşme Altyapısı Faz-3 ihalesinin bu yıl yapılmasının planlandığını ifade eden Ertuğrul, 1500 yerleşim yerine daha mobil haberleşme hizmeti götürülebilmesi için çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Ertuğrul, kırsala yapılan baz istasyonlarıyla Turkcell, Vodafone, Türk Telekom'un tek altyapı üzerinden hizmet sunabildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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