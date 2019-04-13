Kırsaldaki Yoksulluk, Köyden Kente Göç Çilekle Yenilecek

Çorum'un İskilip ilçesinde Kaymakam Beyazıt Bestami Alkan'ın kırsal yoksulluğu ve göçü önlemek için başlattığı proje köylüler için umut oldu. İlçede yaşanan kırsal göçün önüne geçebilmek için kolları sıvayan Kaymakam Alkan, İskilip'in köylerinde çilek üretimini teşvik etmek için bir proje başlattı.

2011 yılında Şeyh köyünde hayata geçirilen ve verdiği başarılı sonuçla kentten köye tersine göçün başlamasını sağlayan çilek üretimini ilçenin diğer köylerine de yaygınlaştırmak için harekete geçen İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan'ın öncülüğünde 30 köyde çilek üretimi yapılması için harekete geçildi. Kırsalda yaşayan insanlara bugüne kadar 1 milyon 185 bin çilek fidesi dağıtılırken 400 dekar toprak çilekle buluşacak. 750 ila 800 ton arasında toplam ürün beklenen çilekten 4 milyon liraya yakın gelir elde edilmesi hedefleniyor. Kaymakam Alkan, ücretsiz olarak dağıtılan çilek fidesi sayısının 1.5 milyona tamamlanacağını ifade ediyor.

İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, göreve geldikten sonra köyleri gezdiğinde yoksulluk ve fakirliğin yanı sıra göç nedeniyle boşalan köylerle terk edilmiş mahalleleri görünce içinin acıdığını söyledi.

Bu manzara karşısında bir şey yapılmasını gerektiğini hissederek araştırma yapmaya başladığını anlatan Kaymakam Alkan, "İlçeye bağlı Şeyh köyünde çilek üretimi yapılmış. Geçtiğimiz yıl Şeyh köyündeki 250 dekar çilek 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edilmiş. Hatta köye geri dönüş başlamış. Geçtiğimiz yıl 35 kişi köye geri dönmüş. O zaman hedef belliydi. Çilek yetiştiriciliği. Bende dağ köylerinde orman içi köylerinde özellikle çilek yetiştiriciliğini hedefledim. Hedefim 1.5 milyon çilek fidesiydi. Köy köy dolaşarak bunu anlattım. Kırsaldaki insanlarımız buna inandılar" dedi.

Bu yıl 400 dekar toprağın çilekle buluşacağını açıklayan Kaymakam Alkan, "Şu ana kadar 1 milyon 185 bin fide dağıttık. Bunu 1.5 milyon fideye tamamlayacağız. Bana inanan muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl en düşük çilek fiyatı 5 lira idi. Şeyh köyümüzün organik belgesi de var. Şeyh köylülerimiz son parti çileğin kilosunu 20-25 liradan sattılar. Bu yılda 5 liradan aşağı olacağını tahmin etmiyorum. Rekolte olarak 750-800 ton görünüyor. Kilosu 5 liradan satılsa bile 4 milyon liraya yakın para çilek eken çiftçinin, köylünün cebine girecek. Köylüde para olunca İskilip'teki esnafında çarkı dönecek" ifadelerini kullandı.

Çilek eken köylerde ve diğer köylerde geri dönüşün başlayacağını anlatan Kaymakam Alkan, "Gençler geri gelecek. Gençler gelince gurbetçilik bitecek. Gençler gelince o köyde çocuklar olacak. Köyler şenlenecek. Kapanan köy okulları tek tek açılacak. 53 köy okulu kapatılmış. Maalesef taşımaya alınmış. 11 köyde de hiç taşıma yok. Yani 11 köyde hiç çocuk yok. Amacım köye tekrar geri dönüşü sağlamak. Bildiğim kadarıyla 20 kadar gencimiz bu yıl gurbete gitmeyecek. Çilek tarlası yaptılar. Bu rakamın katlanarak daha fazla olacağına inanıyorum. Şuanda 64 köyümüz var. 30'a yakın köyümüzde çilek üretimi başladı. Projemiz sonucu 30 köye ulaştık. 1,5 milyon fideyi dağıtacağız. Bazı dağ köylerde hava şartlarından dolayı tarlasını hazırlayamadı. Köyleri tek tek geziyoruz kim tarlasını hazırladıysa fide siparişini veriyoruz iki gün içerisinde geliyor. Fidelerimizi ücretsiz dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

'Vali Çiftçi'den çilek bahçelerinde inceleme'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip ilçesini ziyaret ederek İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan projeyi yerinde inceledi. İlçedeki çilek bahçelerini ziyaret eden Vali Çiftçi'ye proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Alkan tarafından bilgi verildi.

Vali Çiftçi, daha sonra Kaymakam Alkan ve Belediye Başkanı Ali Sülük ile birlikte bir bahçede çilek fidelerini toprakla buluşturdu. - ÇORUM

Kaynak: İHA