Kırsaldaki Süt Üreticilerine 450 Bin TL'lik Katkı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği yatırımlarla üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014 yılında hizmet alanı 131 mahalleye yükselen Mustafakemalpaşa Belediyesi, bölge ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan hayvancılığın gelişimi için yeni hayvan pazarı ve et entegre tesislerinin kurulmasına öncülük ederken, kırsal mahalleleri de ihtiyaçlar doğrultusunda süt toplama merkezleriyle buluşturuyor. Entegre hijyen süt toplama ve soğutma merkezlerini özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal bölgelere kuran Mustafakemalpaşa Belediyesi, süt üretici birliklerini ve geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticileri, gıda firmalarının en büyük tedarikçisi konumuna getiriyor.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, üretime ve kırsal kesimin teşvik edilmesine dönük projelere önem verdiklerini söylerken, yalnızca süt üretimi alanında bugüne kadar 450 bin TL'lik yatırımla 23 kırsal mahalleye 25 adet süt toplama merkezi kurarak, bu tesislerin tadilat, bakım ve onarımını yaptıklarını kaydetti. Bölgenin süt sektöründe faaliyet gösteren büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Sadi Kurtulan, kırsala yönelik süt için hayata geçirilen yatırımların hayvancılığa ve süt üreticilerine büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Başkan Kurtulan, "İlçemizin en önemli geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık geliyor. 100 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvan potansiyeline sahibiz. Günlük 250 tonluk bir süt üretimi var. Süt ve süt ürünlerinde kalitenin artması ve ekonomik kazancın üreticilere yansıması için ihtiyaç duyulan bölgelere bu tesisleri kazandırıyoruz. Yeşilova'dan Hacıali'ye, Keltaş'tanYalıntaş'a kadar birçok kırsal mahalleye süt toplama merkezleri kurduk. Süt, toplaması ve soğutulması özen isteyen bir gıda maddesi. Bu tesisler aracılığıyla sütün ilk üretim basamağından itibaren hijyenik ortamda muhafaza edilmesiyle hem süt hem de tüketici sağlığı korunuyor. Sütün sağlıklı koşullarda son tüketiciye ulaştırılması için sağıldığı andan işlendiği ana kadar olan sürede ideal hijyen kurallarına uymak, bakteri oluşumunu önlemek ve kırsal ekonomiyi güçlendirmek amacıyla bu yatırımlara devam edeceğiz"dedi. - BURSA