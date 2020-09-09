Kırsaldaki öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlatıldı Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitime imkansızlıklar nedeniyle katılamayan kırsaldaki öğrenciler için "Öğretmenim Sınıf Tam" projesi kapsamında tablet bağışı kampanyası başlattı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitime imkansızlıklar nedeniyle katılamayan kırsaldaki öğrenciler için "Öğretmenim Sınıf Tam" projesi kapsamında tablet bağışı kampanyası başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan ve özellikle EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan kırsaldaki öğrencilerin canlı derslerden geri kalmaması için proje hazırlandı.

Öğretmenim Sınıf Tam projesi kapsamında öğrencilerin EBA ve canlı derslere ulaşması için tablet bağış kampanyası başlatıldı.

Proje kapsamında, EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere sistemsel ve donanımsal olarak hazır şekilde en kısa sürede ulaştırılacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda uygulanacak proje, il genelinde eğitim öğretim kapsamındaki öğrencileri kapsayacak.

İlçe milli eğitim müdürlükleri kendi ilçelerinden kampanyayı yürütecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan ise nakdi yardım alınmayacak. Tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek.

En düşük sistem özelliğinin Android 6 mobil işletim sistemine sahip, üzerinde kamera ve simkart-3g özelliği bulunan yeni veya kullanılmış çalışır tüm tabletler kampanyaya bağışlanabilecek.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ise ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada, bağış için ayrıntılı bilgiye, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 0 546 641 07 55 numaralı Uzaktan Eğitim Whatsapp Destek Hattı'ndan ulaşılabildiği de aktarıldı.

Kaynak: AA