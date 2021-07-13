"Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği" projesi kapsamında pilot eğitim
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"Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği" projesi kapsamında pilot eğitim

'Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği' projesi kapsamında pilot eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve Adana Valiliği tarafından yürütülen EYE in RURAL "Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği" adlı Erasmus+ projesi kapsamında üretilen "Girişimcilik İçin Online Modül& Modül İçin Müfredat ve Başarılı Girişimcilik" örneklerinin yer aldığı "El Kitabı"...

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve Adana Valiliği tarafından yürütülen EYE in RURAL "Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği" adlı Erasmus+ projesi kapsamında üretilen "Girişimcilik İçin Online Modül& Modül İçin Müfredat ve Başarılı Girişimcilik" örneklerinin yer aldığı "El Kitabı" ile ilgili pilot eğitim, Karaisalı Belediyesinin organizasyonu ile Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

6-7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde 18-30 yaş aralığında 20 gencin katıldığı eğitimde, kırsal alandaki gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında oluşturulan yenilikçi eğitim materyalleri gençlere tanıtıldı.

3 gün süren eğitimin sonunda eğitime katılan gençlere projenin fikri çıktıları olan ve eğitimleri verilen "Girişimcilik İçin Online Modül & Modül İçin Müfredat" ve ayrıca "El Kitabı" ile ilgili geri bildirimlerini almak için anketler uygulandı.

Eğitimin yanı sıra projenin iştirakçi kurumları olan KOSGEB ve Tarım İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından gençlerin kırsal alanlarda faydalanabilecekleri hibe destekleri ve bu kapsamlarda gerçekleşmiş olan başarılı proje örnekleri anlatıldı. Ayrıca proje ekibi tarafından da gençlerin mesleki yönelimlerinin ölçülebildiği İŞKUR'un Mesleki Yönelim Test Bataryası'nı nasıl uygulayabilecekleri hususunda bilgilendirme yapıldı.

Koordinastörlüğünü Nilay Altunay Eskimez'in yaptığı eğitimin sonunda, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Arslan tarafından gençlere "katılım sertifikaları" verildi. - ADANA

'Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği' projesi kapsamında pilot eğitim
'Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği' projesi kapsamında pilot eğitim
'Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği' projesi kapsamında pilot eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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