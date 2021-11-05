KIRSALDA YOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki yol çalışmalarının yanı sıra kırsalda da birçok noktadaki yollarda alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsimi ve yağışlar başlamadan önce sürücüler için yolları güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, Mihalıççık ilçesi Dinek Mahallesi ve Seyitgazi Şükranlı Mahallesi'ndeki yol çalışmalarına alt yapı ve zemin iyileştirme ile başladı. Ekipler, Yazılıkaya, Kayı, Gökçekuyu Mahallelerini bağlayan yolda ise beton yol çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. 12 kilometrelik beton yolun alt yapı çalışmasını tamamlayan ekipler, beton serimine devam ediyor. Kısa bir süre sonra yolun tamamlanacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kış mevsiminde kar yağışları başlamadan yolu tamamlamak için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

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