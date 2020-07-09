Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" tedbiri sözleşme imza töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD kırsal kalkınma uygulamaları çerçevesinde hayata geçirilen LEADER yaklaşımı kapsamında, yerel stratejileri uygun görülen projelere 16,5 milyon avro destek sağlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD kırsal kalkınma uygulamaları çerçevesinde hayata geçirilen LEADER yaklaşımı kapsamında, yerel stratejileri uygun görülen projelere 16,5 milyon avro destek sağlanacağını bildirdi.

"LEADER - Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" tedbiri sözleşme imzalama töreninde bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, IPARD Kırsal kalkınma uygulamalarında, Avrupa Birliğine (AB) aday ülkeler içinde en başarılı ülke olduğunu söyledi.

Pakdemirli, son 9 yılda IPARD kapsamında sağlanan 4,3 milyar lira hibe ile 16 binden fazla tesisi desteklediklerini belirterek, "Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk. Bu tesisler bizlere gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

IPARD kapsamında yeni tedbirlerin hızlıca uygulandığını aktaran Pakdemirli, şöyle dedi:

"2019 yılında LEADER tedbirinin AB akreditasyonunu başarıyla tamamladık. Kırsalda IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan Yerel Eylem Grupları'na, yani özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının bir araya geldiği, dernek statüsünde kurumlara destek sağlıyoruz. Kurulan bu derneklerin, genel giderlerini bölge üreticilerine yönelik eğitim, seminer, tanıtım faaliyetlerini ve yöre halkının ortak faydasına yönelik projelerini destekliyoruz."

Pakdemirli, program kapsamında destek miktarının, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre her bir "Yerel Eylem Grubu" için 320 bin ila 400 bin avro arasında olacağını aktararak, "LEADER, Avrupa Birliğinde uzun yıllardır uygulanıyor. Kırsal kalkınma programlarının ulaşamadığı kesimlere ve bölgelere ulaşmak amacıyla ortaya çıkmış bir yaklaşımdır." dedi.

Program kapsamında, kırsal alanda, kamu-özel sektör ve sivil toplum ortaklığıyla çok yönlü bir kalkınma anlayışının hedeflendiğini vurgulayan Pakdemirli, "IPARD-2 kapsamında ilk etapta 12 ilimiz için 13 milyon avroluk başvuru çağrısına çıktık ve projeleri aldık. Yerel Eylem Grubu başvuru yaptı. Yapılan idari kontroller sonucu 50 başvuru uygun görüldü.Ardından, değerlendirme komisyonumuz, Yerel Eylem Gruplarının stratejilerini incelendi ve tamamını uygun buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, uygun proje sayısının fazla olmasının LEADER yaklaşımının Türkiye kırsalında önemli bir karşılık bulduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de yerel stratejileri uygun görülen tüm başvuruları, destek kapsamına almaya kadar verdik. Bütçemizi 3,6 milyon avro artırarak 16,5 milyon avroya çıkardık. Böylece hepsini destek kapsamına aldık. Bugün sözleşme imzalama sürecini başlatıyoruz. İlk olarak Ankara Güdül ve Samsun 19 Mayıs yerel eylem derneklerimizin hibe sözleşmelerini imzalayacağız. Kalan derneklerin hibe sözleşmeleri en kısa sürede imzalanacak ve yerel kalkınma stratejilerinin hayata geçmesi sağlanacak"

LEADER tedbirinin uygulandığı bölgelerde, IPARD kapsamında yatırım yapacak başvuru sahiplerine proje değerlendirme aşamasında öncelik tanınacağını belirten Pakdemirli, "IPARD kapsamında, kırsal kalkınma için sağladığı kaynaktan dolayı, Avrupa Birliğine teşekkür ediyorum. Bu başarının devam etmesi için IPARD bütçesinin daha da artmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Sayın Kasım Gülpınar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA