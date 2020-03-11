Kırsalda Uzman Ellerde 25 Proje Onaylandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve 4 pilot ilde uygulanacak olan Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında İzmir ilinde onaylanan 25 projenin imzaları atıldı.

Pilot iller olarak belirlenen İzmir Amasya, Düzce ve Mardin'den projeye toplam 217 kesin başvuru yapıldı. İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kontenjan doğrultusunda 49 projeden 25 proje hibe almaya hak kazandı.

'Kırsalda Uzman Eller' Projesi ile ilgili açıklama yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen; "Proje, Bakanlığımız tarafından verilen 100 bin lira hibe ile gençlerimize iş kurmaları, yeni bir hayata atılmaları noktasında bir destek projesi. Başvurular 24 Aralık 2019 tarihinde başlayıp, 18 Şubat 2020 tarihinde sona erdi. Bu süre içerisinde İlimiz için 163 proje ön başvurusu oldu. İl Komisyonumuz tarafından başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen kesin başvuru yapan 49 proje değerlendirildi. Bu 49 projeden 25'i Bakanlığımız tarafından onaylanarak desteklemeyi hak etti" şeklinde konuştu.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Başkanlığında yapılan komisyon toplantısı ile nihai çalışmalarını sona erdireceklerini belirten Özen "Bakanlığımızın vermiş olduğu Uzman Eller Projesinden yararlanan 25 kardeşimizin projesinin onayını bitirdik. İnşallah projelerin tamamı gerçekleşir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefe ulaşacak şekilde bu projeler ayakta kalır ve örnek olur. Eğer 4 pilot ilde uygulanacak olan projelerin sonuç raporu olumlu olursa, ülkemizin genelinde bir yayılım gösterecektir ve projeden daha çok uzman arkadaşımız faydalanacaktır" dedi.

Mustafa Özen, onaylanan 25 projenin 13'ünün hayvancılık, 10'unun bitkisel üretim, 2 'sinin de su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında olduğunu belirterek; bütün projelerin öncelikle sahiplerine, ardından İzmir'e, sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Komisyon toplantısının Başkanlığını yapan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise, Uzman eller Projesinin, üniversiteyi bitirmiş, istekli gençlere bir nevi can suyu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hem kırsal kalkınmada gençlerimizin öncü rollerini göstermek hem de uzmanlık alanlarında ilerlemeleri için teşvik edici bir uygulama. Bu proje, üniversiteyi bitirmiş gençlerin maddi imkânsızlıklarını gidererek onlara destek sağlanması ve bulundukları bölgelerde diğer işletmelere de örnek olmaları açısından önemli. Biz, uzman insanlar muhakkak kırsala da yönelsin istiyoruz. Bunun için de maddi destek gerekir. O yüzden Uzman Eller çok önemli bir proje."

İzmir ili için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 25 projeye 100'er bin lira olmak üzere toplamda 2,5 milyon lira katkı sağlanacak ve titizlikle incelenen projeler uzman eller tarafından kırsalda uygulanmaya başlanacak.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında İzmir ilinde hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin listesi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren İzmir İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacaktır.

Hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne hibe sözleşmesi aşamasında istenilen belgelerle birlikte 18- 24 Mart 2020 tarihleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir.

Kaynak: Bültenler