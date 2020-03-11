Kırsalda Uzman Ellerde 25 Proje Onaylandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırsalda Uzman Ellerde 25 Proje Onaylandı - Haber
Pilot, İzmir, Güncel

Kırsalda Uzman Ellerde 25 Proje Onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve 4 pilot ilde uygulanacak olan Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında İzmir ilinde onaylanan 25 projenin imzaları atıldı.

11.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:41
Kırsalda Uzman Ellerde 25 Proje Onaylandı

Pilot iller olarak belirlenen İzmir Amasya, Düzce ve Mardin'den projeye toplam 217 kesin başvuru yapıldı. İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği kontenjan doğrultusunda 49 projeden 25 proje hibe almaya hak kazandı.

'Kırsalda Uzman Eller' Projesi ile ilgili açıklama yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen; "Proje, Bakanlığımız tarafından verilen 100 bin lira hibe ile gençlerimize iş kurmaları, yeni bir hayata atılmaları noktasında bir destek projesi. Başvurular 24 Aralık 2019 tarihinde başlayıp, 18 Şubat 2020 tarihinde sona erdi. Bu süre içerisinde İlimiz için 163 proje ön başvurusu oldu. İl Komisyonumuz tarafından başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen kesin başvuru yapan 49 proje değerlendirildi. Bu 49 projeden 25'i Bakanlığımız tarafından onaylanarak desteklemeyi hak etti" şeklinde konuştu.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Başkanlığında yapılan komisyon toplantısı ile nihai çalışmalarını sona erdireceklerini belirten Özen "Bakanlığımızın vermiş olduğu Uzman Eller Projesinden yararlanan 25 kardeşimizin projesinin onayını bitirdik. İnşallah projelerin tamamı gerçekleşir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hedefe ulaşacak şekilde bu projeler ayakta kalır ve örnek olur. Eğer 4 pilot ilde uygulanacak olan projelerin sonuç raporu olumlu olursa, ülkemizin genelinde bir yayılım gösterecektir ve projeden daha çok uzman arkadaşımız faydalanacaktır" dedi.

Mustafa Özen, onaylanan 25 projenin 13'ünün hayvancılık, 10'unun bitkisel üretim, 2 'sinin de su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında olduğunu belirterek; bütün projelerin öncelikle sahiplerine, ardından İzmir'e, sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Komisyon toplantısının Başkanlığını yapan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise, Uzman eller Projesinin, üniversiteyi bitirmiş, istekli gençlere bir nevi can suyu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hem kırsal kalkınmada gençlerimizin öncü rollerini göstermek hem de uzmanlık alanlarında ilerlemeleri için teşvik edici bir uygulama. Bu proje, üniversiteyi bitirmiş gençlerin maddi imkânsızlıklarını gidererek onlara destek sağlanması ve bulundukları bölgelerde diğer işletmelere de örnek olmaları açısından önemli. Biz, uzman insanlar muhakkak kırsala da yönelsin istiyoruz. Bunun için de maddi destek gerekir. O yüzden Uzman Eller çok önemli bir proje."

İzmir ili için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 25 projeye 100'er bin lira olmak üzere toplamda 2,5 milyon lira katkı sağlanacak ve titizlikle incelenen projeler uzman eller tarafından kırsalda uygulanmaya başlanacak.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında İzmir ilinde hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin listesi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren İzmir İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacaktır.

Hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne hibe sözleşmesi aşamasında istenilen belgelerle birlikte 18- 24 Mart 2020 tarihleri arasında şahsen müracaat edeceklerdir.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu Haber
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Koronavirüse yakalanan İranlı vekil hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan İranlı vekil hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Levent Can Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kırsalda Uzman Ellerde 25 Proje Onaylandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:45:14. #1.14#