KIRSALDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRSALDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

KIRSALDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı kırsal mahalle yollarında üst yapı çalışmalarına başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı kırsal mahalle yollarında üst yapı çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından asfalt sathi kaplamaları hızla devam edecek.

Eskişehir büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin iş programı dahilinde Beylikova ilçesi Yeniyurt ve Gökçeayva Mahalleleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı. 7 kilometrelik yolun üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler Yeniyurt ve Gökçeayva'daki yol yapımının ardından Alpu ilçesi Alapınar, Taycılar ve Başören Mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolun sathi kaplamasını yapacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek çalışmalar kapsamında sathi kaplama yapılan yol güzergahlarında sürücülerin can ve mal güvenliği için trafik işaretlerine ve hız kurallarına uyulması konusundaki uyarılarını yinelediler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Zeki Müren Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Salih Uçan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRSALDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:23:10. #1.16#

title