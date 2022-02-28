Büyükkılıç'tan kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını açan ekiplere teşekkür

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, belediye ekiplerinin kırsalda özverili kış çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Karla mücadele ekiplerinin merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada çalışma yürüttüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun, bu sene bizim için rahmet, bereket vesilesi olan kar yağışı, Kayseri'miz için çok sevindirici oldu. Kış mevsimi bir o kadar da çetin geçti. Ekiplerimiz bu süre zarfında büyük bir mücadele örneği gösterdi. '7/24 biz hazırız' dediler. Halen kırsal kesimlerimizde yol genişletme ve temizleme çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda tüm ekibimizin her birinin alınlarından öpüyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun."

Ekipler 54 günde kar mücadelesi yapılan kırsal mahallelerde 26 bin 824 kilometrelik yol ağında 3 bin 353 mahalle yolunu ulaşımına açtı.