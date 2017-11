Türkiye'de artan seyis ihtiyacını karşılamak ve kırsalda yaşayan kadınlara istihdam sağlayabilmek için İzmir'de hayata geçirilen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi"ne katılan kursiyerler at yetiştiricileri ile bir araya geldi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türkiye'de artan seyis ihtiyacını karşılamak ve kırsalda yaşayan kadınlara istihdam sağlayabilmek için İzmir'de başlattığı "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi" devam ediyor.



Proje kapsamında, İzmir Hipodromunda düzenlenen etkinlikte kursiyerler ile at sahipleri bir araya geldi.



Etkinlikte konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir, Türkiye'de 8 ilde "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi"nin başlatıldığını anımsattı.



Bu iller arasında kursun ilk olarak İzmir'de başlatıldığını anlatan Özdemir, "Amacımız lisanslı kadın seyis yetiştirmek ve yarış sektöründe gelişmiş olan ülkelerde olduğu gibi kadınların ağırlıklı olduğu bir sektör oluşturmak. Erkek egemen bir yapıdan kadınların egemen olduğu bir yapıya dönüşmek. Atçı açısından ve at açısından ezberlerin bozulacağı inancını taşıyorum. Çünkü kadın eliyle yetişen ve sahada yarışan bir atın daha iyi koşacağına inanıyorum. Bu bir pozitif ayrımcılık değil, annelik iç güdüsü ve sevgisiyle atlarla daha iyi iletişim kuracağına inandığımız kadınların yetiştireceği atların stressiz ve sorunsuz olmalarının yarışlarla doğru orantılı olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.



TJK Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Beşerler ise buradan mezun olacak kursiyerlerin atlara çok iyi bakacağına inandığını aktararak, kursiyerlere başarılar diledi.



İzmir Tarım İl Müdürü Vekili Musa Bakan da 18 kursiyerin yer aldığı kursların 7 haftadır devam ettiğini, eğitimler sonunda yapılacak sınav sonrası başarılı olanlara sertifika vereceklerini ifade etti.



Bugün kursiyerlerle at sahiplerinin bir araya geldiklerini aktaran Bakan, bu sayede başarıyla mezun olacak kursiyerlerin iş imkanı da bulmalarını amaçladıklarını söyledi.



Kursiyerlerden Merve Manav ise "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi"nin kendisi için büyük anlamı olduğunu ve buradan alacağı belgeyi annesine armağan edeceğini ifade etti.