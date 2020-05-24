Kırsalda bayram Covid-19'dan etkilenmedi Kırsalda bayram Covid-19'dan etkilenmedi Yozgat'ta kırsalda yaşayan geniş ailelerin Ramazan Bayramı coşkusuna korona virüs engel olamadı.

Kırsalda bayram Covid-19'dan etkilenmedi

YOZGAT - Yozgat'ta kırsalda yaşayan geniş ailelerin Ramazan Bayramı coşkusuna korona virüs engel olamadı. Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle köylerde yaşayan geniş aileler, evlerinde sosyal mesafeye de uyarak bayramlaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Yozgat'ta kırsal kesimlerde ve köylerde yaşayan bazı vatandaşların bayram mutluluğunu çok fazla etkilemedi. Kısıtlamalara uyan vatandaşlar, akraba ve komşu ziyaretlerini gerçekleştiremese de bazı evlerde yaşayan geniş aileler, bu bayramı dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yakın zamanda köy statüsünden mahalleye dönüştürülen ancak köy yaşantısının devam ettiği Divanlı Mahallesi'nde yaşayan dede ve nine, anne ve baba ile 6 çocuktan oluşan 10 kişilik Karameşe ailesinin bayram coşkusu da korona virüse rağmen geçmiş yılları aratmadı. Karameşe ailesi, hane halkıyla bayramlaştı, çocuklar büyüklerinin bayramını sosyal mesafeye uyarak kutladı ve harçlıklarını aldı. Çay, börek ve bayram şekerinin ikram edildiği evde çay eşliğinde koyu sohbetler edildi. Çocuklar da bayramın coşkusunu ev içerisinde oyun oynayarak geçirdi. Bayramlaşmanın ardından köyde günlük işlerini de sürdüren hane halkı hayvanlarını otlattı, süt sağdı ve bahçe belledi.

Ramazan Bayramını evlerinde kutladıklarını söyleyen Mehmet Karameşe, "Aynı eski bayramlar gibi Ramazan Bayramını evimizde kutladık. Virüs bizi etkilemedi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu öpemesek de bayramın coşkusunu yaşadık. Yine eskisi gibi evimizin içerisinde bayramımızı kutladık. Dışarıya çıkmadık. Eş, dost, komşuya gitmedik. Kendi hane halkımızla bayramımızı yaptık. Bayramlaştıktan sonra bizim köy yaşantımız da devam ediyor. Bahçe ile uğraşıyoruz, hayvanları otlatıyoruz" dedi.

Elif Karameşe ise, "Bayramımızı evde kutladık, dedemizle babaannemizle bayramlaştık, ellerini öpemedik ama harçlıklarımızı aldık. Evden dışarı çıkmadık korona virüs bizi hiç etkilemedi. Evde bayramımızı kutladık, oyun oynadık" derken Sude Karameşe de, "Köyde bayram güzel geçiyor, eskisi kadar olamasa da ailemizle dedelerimiz, babaannelerimiz ve kuzenlerimizle de coşkulu bir bayram yaşadık. Korona virüs hiçbirimizi etkilemedi. Eskisi gibi bayramda şeker toplayamasak arkadaşlarımızla oynayamasak da yine de güzel bir bayram oldu" şeklinde konuştu.

Ailesi ve çocuklarıyla mutlu bir bayram geçirdiğini anlatan Havva Karameşe ise, "Öncelikle sabah kalktığımızda hayvanlarımızı otlattık, inekleri sağdım. Sonra eve geldik çocuklarımı uyandırdım kahvaltı yaptık. Ardından büyüklerimizle bayramlaştık güzel bir şekilde. Güzel geçiyor bayram. Komşularımıza gidemedik, korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz büyüklerimizi ziyarete gidemiyoruz. Sokağa çıkmadık virüsten dolayı çıkmakta istemiyoruz. Evimizde çocuklarımla ailemle mutlu bir bayram geçiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA