Kırsala Yönelik Projeler ve Destekler Sürüyor

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine kırsal kalkınmaya yönelik kısa vadede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarından söz eden Başkan Ergün, "Kırsal kalkınma ve tarımsal üretime yönelik projelerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Kovid-19 sürecinde üretimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Bizler de üreticilerimizi destekleme noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Daha önce Tarım Fuarı'nda müjdesini verdiğim 5 ilçemizdeki 1. 600 dönümlük kurak arazide sulu tarım yapılabilmesi için çalışmalara başladık. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan Mahallesi, Ahmetli ilçemiz Matdere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi ve Gördes ilçemiz Beğel Mahallesi'ndeki araziler kapalı sistemle sulanacak. Kırkağaç Kocaiskan mahallemizden start verdiğimiz bu hizmetimizi inşallah sulama sezonuna yetiştireceğiz" dedi.

100 Bin Fidanın Dağıtımına Başlandı

Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'ne de değinen Başkan Ergün, "Aynı şekilde Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz kapsamında 1. 000 üreticimize 100 bin adet fidan dağıtacağımızın da daha önce müjdesini vermiştim. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyemiz hibesi olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç fidanlarını üreticilerimize dağıtmaya başladık. İnşallah bereketli ve faydalı olur" diye konuştu.

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