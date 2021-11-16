Kırsal ve Çevre Mahallelerdeki Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Aliağa Belediyesi kırsal ve çevre mahallelerdeki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalar kapsamında kırsal ve çevre mahallelerin birçok ihtiyacı muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hızla karşılanıyor.

Belediye ekipleri, mahallelerdeki ağıl ve üretim yollarının açılmasından, köprü geçişleri ile yağmur kanallarının iyileştirilmesine, yol ve park bakımlarından köy çeşmelerinin restore edilmesine kadar birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor.

Mahallelerdeki çalışmaların dört koldan sürdüğünü belirten Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, "Çalışma programımızı muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda oluşturuyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ağıl yolları ile üretim yollarını açıyoruz. Son dönemlerde iklim değişikliğine bağlı olarak sağanak yağışlar nedeniyle oluşan sellere karşı menfez, köprü geçişleri ile yağmur kanallarını iyileştiriyoruz. Cami, okul, park gibi vatandaşlarımızca sık kullanılan alanların bakımının yanı sıra yolların onarımını gerçekleştiriyoruz. Muhtarlık binaları, belediyemize ait bina ve tesislerin bakımlarını yapıyoruz. Köy çeşmelerini ve tarihi su kuyularını bölgenin doğal dokusuna uygun Foça taşı ve kayrak taşı ile restore ederek daha estetik bir görünüme kavuşmalarını sağlıyoruz. İbadethanelerimizin bakımının yanı sıra tarihi bir görünüme kavuşması amacıyla taş kaplama çalışmalarını gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatlar doğrultusunda sürdüreceğiz" dedi.

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