Kırsal Turizme 174 Milyon Lira Hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), kuruluşundan bugüne kadar yatırımcıların kırsal turizm projelerine toplam 174 milyon lira hibe ödendi.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal kesimde yaşayanların gelir seviyelerinin düşük, işsizliğin diğer bölgelere göre daha yüksek olması gelir getirici faaliyet olarak kırsal turizmi cazip hale getirdi.

Kırsal turizm, ülkelerin bölgesel kalkınmışlık farklılıklarını gidermek ve kırsal kesimde yaşayanların refah düzeylerini yükseltmek için son yıllarda büyük önem kazandı. Kurumun desteklediği kırsal turizm yatırımları kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlarken makine ekipman, hizmet alımı, yapım işleri ve görünürlük harcamaları için hibe veriliyor.

Bu kapsamda TKDK, kuruluşundan bugüne kadar, yatırımcıların kırsal turizm projelerine toplam 174 milyon lira hibe ödedi. Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturduğu IPARD Programı kapsamında, yatırımcıların kuruma sunduğu 393 kırsal turizm projesinin inşa sürecinin tamamlanmasıyla yatırımcılara söz konusu hibe ödemesi yapıldı.

Toplam bütçesi 446 milyon lira olan bu projeler içerisinde butik otel, restoran, kafe, kamp yerleri ve rekreasyon alanları gibi yatırımlar yer alıyor.

Kahramanmaraş, TKDK'nin kırsal turizm hibelerinden en fazla yararlanan iller arasında birinci sırada yer aldı. Kahramanmaraş'ta toplam yatırım tutarı 34 milyon lira olan 32 projeye 15 milyon lira hibe verildi. Bu yatırımlarla, istihdama katkının yanı sıra hibenin çarpan etkisi de dikkate alındığında Kahramanmaraş ekonomisindeki diğer sektörlere de dolaylı katkı sağlandı.