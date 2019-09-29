Kırsal mahallere menfez köprü yapılıyor

29.09.2019 10:54

Bağlar Belediyesi kırsal 2 mahalleye menfez köprü yaptı.

Karacadağ yakınlarında sel riski taşıyan yerleşim birimlerindeki vatandaşın talebi üzerine başlattığı menfez köprü çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi, Buyuransu ve Buçuktepe mahallerini menfez köprü inşa etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallerde de önemli hizmetler gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 5 menfez köprü yapımı için proje başlattıklarını ve bunlardan ikisini Buyuransu ve Buçuktepe mahallelerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Beyoğlu, "Diğer 3 menfez köprüyü de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bizim için vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek çok önemli. Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan köylerimizin talebi üzerine bu sorunu çözme sözü vermiştik.İki köyümüzün menfez köprüleri tamamlandı,vatandaşlarımız için hayırlı olsun."

Buyuransu ve Buçuktepe mahalle sakinleri de köprü yapımından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: AA