Kırsal mahallelerin statüsü muhtarlara anlatıldı

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerin statüsüyle ilgili muhtarları bilgilendirdi.

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerin statüsüyle ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Son dönemde özellikle kırsal mahallelerle ilgili gündeme gelen konular üzerine Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, BUSKİ temsilcileri ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak'ın da iştirakiyle muhtarlara yönelik istişare toplantısı yapıldı. Hem yapılan düzenlemelerin duyurulduğu hem de muhtarların fikirlerinin dinlendiği toplantıda, kırsal mahallelerin statüsüyle ilgili açıklamalar yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Pek çok muhtar arkadaşımız eskiye mi dönüyoruz, uygulamada değişiklik mi var gibi bir takım sorular yöneltmişti. Bununla ilgili bir süreç başlamıştı. Malum olduğu üzere, İnegöl 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil oldu ve köylerin tüzel kişiliği mahalleye dönüştü. Mahalle olmayla birlikte uygulamalarda da bir takım değişiklikler oldu. Bugün yaşanan değişiklik, eski köy statüsündeki gibi bir durum değil. Burada mevcut devam eden durumun aslında 2022 yılına kadar süresi vardı. Ancak 14 Şubat 2020 tarihinde nüfusu 5 binin altında olan yerlerin kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilir hükmi eklendi. Yine 10 Ekim 2020 tarihinde Büyükşehir Kanununda kırsal mahalle tespitinde hangi hususların dikkate alınacağı noktasında bir ilave gelmişti. Bunların neticesinde de belediyelere verilen yetkiler çerçevesinde; belediyeler o bölgenin kırsal özelliğinin devam edip etmediği, merkeze olan yakınlığı, sosyo ekonomik durumu, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu gibi hususlar noktasında değerlendirilmesi talep edildi belediyelerden. Bunlarla ilgili de tüm belediyeler çalışmalar yaptılar. Biz de İnegöl Belediyesi olarak geçtiğimiz ay meclisimizle bununla ilgili bir karar aldık. Burada 2014 öncesindeki gibi bir köy tüzel kişiliğine dönüş yapılıp yapılmayacağı yönünde soru yok. Mevcut durum devam etsin mi yoksa bunun dışında mı devam edilsin şeklinde bir soruydu bu. Burada kırsalı merkez gibi değerlendirdiğimizde emlak vergileri aynı merkezdeki gibi alınmaya başlıyor, su tarifeleri yine aynı şekilde, imar harçlarından muaf olunan durumlar merkezdeki gibi alınmaya başlıyordu. Bunların olmaması adına biz de köyden dönüşen mahallelerimizle ilgili mevcut durumun devam etmesi hususunda karar aldık. Buralarda sadece geçmişte o mahallelerde plan yapılmış alanlar bunun dışında tutularak diğer bölgelerin tamamı yine mevcut şekilde devam ettirildi" diye konuştu.

Bağ evi belli şartlara bağlı

İkinci bir konu olarak da 11 Temmuz 2021 tarihinde plansız alanlar imar yönetmeliğinde bir değişikliğin söz konusu olduğunu kaydeden Taban, "Resmi gazetede yayınlandı. Bununla ilgili de gelen sorular var. İstediğimiz gibi tarla bahçede ev yapılabilecek gibi algının oluştuğunu görüyoruz. Bununla ilgili de rast gele yapılabilecek bir durum söz konusu değil. Ancak bir takım kolaylıklar getirildi. Mesela bir parselde bir tane konut yapılabilirken, bununla ilgili birden fazla yapma imkanı belirli şartlarda mümkün. 1500 metrekare ve üzeri arsalara eskiden bir tane 250 metrekare yapı yapılabiliyorken, şu anda 3 tane 250 metrekarelik yapı yapılabiliyor. Ancak bu yasa bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi. Bağ evlerinde ruhsat mecburiyeti kalkıyor gibi anlaşıldı. Teknik olarak ruhsat alınma süreci, aynı ancak işin sonunda belediyenin verdiği inşaat ruhsatının şekli değişmiş oldu. Bağ evi yapımıyla ilgili hüküm şu; 20 dönüm üzerindeki bir alana 75 metrekarelik bir bakıcı evi yapılabiliyor. Ama bu da ilgili kurumlardan görüş aldıktan sonra belediyeden alınacak inşaat izin belgesiyle yapılıyor" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası muhtarlar söz alarak mahalleleri ve uygulamalarla ilgili talep, öneri ve şikayetlerini dile getirdiler. İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak da Başkan Taban'a bu buluşmadan dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı