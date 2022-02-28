Kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor - Haberler

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Kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor

Bültenler - Güncel
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Kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarını yeniliyor.

KOCAELİ (Bültenler) - "Yol Medeniyettir'' ilkesiyle kent genelinde hayata geçirdiği kavşak, tünel, köprü, üst geçit projeleriyle ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarıyla yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor.

İL GENELİNDE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden olan yön levhalarının montajlarına il genelinde başlandı. Levha çalışmalarına kırsal mahallelerden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere Kocaeli genelinde bu yıl içerisinde 50 bin adet uyarı ve tanzim işaret levhaları ve 2 bin 500 adet bilgi levhası montajı yapılacak.

LEVHALAR VE TABELALAR

Şubat ayında 5 bin adet uyarı ve tanzim işaret levhaları ile 200 adet bilgi levhaları montajı tamamlandı. 2022 ve 2023 yıllarında Kocaeli geneli kırsal bölgelerde kavşak içlerinde tüm yönlendirme levhaları ve mahalle isimlerinin bulunduğu bilgi levhaları tamamlanmış olacak.

Bültenler - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Üst Geçit, Kocaeli, Güncel, Haberler

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