Kırsal Mahallelerin Altyapı Sorunu Çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Yeşilyurt, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de hizmet vermeye başladıklarını anımsattı.

Bu yıl içinde Bafra, Havza, Tekkeköy, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinin kırsal kesimde ihtiyaç duyulan mahallelerin kanalizasyon sorununu çözeceklerini belirten Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Bafra ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde 1 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Havza ilçesi Demiryurt Mahallesi'nde 2,5 kilometre, Çamyatağı Mahallesi'nde bin 750 metre, Esenbey Mahallesi'nde bin 400 metre ve Şeyhler Mahallesi'nde ise 2,5 kilometre, Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi'nde 1,5 kilometre, Kavak ilçesi Küçükçukur Mahallesi'nde bin 150 metre, Ladik ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde 500 metre, Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi'nde 3 bin 300 metre, Devalan Mahallesi'nde 2 bin 800 metre ve Başfaki Mahallesi'nde 850 metre kanalizasyon hattı tamamlandı."