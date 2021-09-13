Kırsal mahallelerdeki 17 mezarlıkta çalışma

Büyükşehir, kırsal mahallerdeki 17 mezarlıkta bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yaptı.

İSTİNAT DUVARI, KAPI VE TEL ÇİT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Kandıra, İzmit ve Kartepe ilçelerini kapsayan çalışmalar kapsamında 17 mezarlıkta çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 17 mezarlıkta toplam 2 bin 923 m istinat duvarı, bin 809 m tel çit örümü yapıldı.

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