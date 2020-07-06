Kırsal mahallelerde yazlık sinema keyfi sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırsal mahallelerde yazlık sinema keyfi sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor.

Kırsal mahallelerde yazlık sinema keyfi sürüyor
06.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:37

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor. 3 Temmuz Cuma gecesi Bıyıkali Mahallesi ve 4 Temmuz Cumartesi gecesi Osmanlı Mahallesi'nde çocuklara yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde, çocuklar için "İksir-Dedemin Sırrı" isimli animasyon film gösterimi yapıldı. Hem Bıyıkali hem de Osmanlı'da film gösterimi öncesi çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmiş minderlerle yerleri belirlenen çocuklar, açık havada dev ekranda film izleme keyfini doyasıya yaşadılar. Film gösterimi öncesi ses sisteminden müzik yayını yapıldı.

Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi

Çocuklar kadar ailelerin de ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinde çocuklara ve ailelerine maske dağıtımı da yapılarak salgına karşı tüm önlemler alınmış oldu. Çocukların çok sevdiği ve büyük ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinin yaz boyunca farklı kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.

"Yaz sonuna kadar devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa merkezinde gerçekleştirilen etkinlikleri ve hizmetleri kırsal mahallelere de taşımaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Yüksel, "Açık Hava Sineması etkinliğimizi geçen yaz olduğu gibi bu yaz da gerçekleştirdik ancak salgın sürecine denk geldiği için bu yıl sahilimizde düzenlediğimiz etkinliği Arabalı Sinema formatına dönüştürdük. Böylece vatandaşlarımız sosyal mesafeyi ve izolasyon kurallarını ihlal etmeden, kendi araçlarının güvenliği içinde sinema keyfini yaşadılar. Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimiz ise her zaman merkeze gelemiyorlar. Hizmete erişmede fırsat eşitliği oluşturmak için Açık Hava Sineması etkinliğimizi onların da hizmetine sunduk. Yaz boyunca kırsal mahallelerimizde sinema etkinliğimiz sürecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mabel Matiz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kırsal mahallelerde yazlık sinema keyfi sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:01:24. #1.15#
title