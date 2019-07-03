Kırsal mahallelerde parke ve yol çalışmaları devam ediyor

Kırsal mahallelerde parke ve yol çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü yol ve parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal mahallelerde parke ve yol çalışmaları devam ediyor

Sindelhöyük Mahallesindeki doğalgaz çalışmalarının ardından zarar gören yollarda parke tamir çalışmalarını yürüten ekiplerin yanı sıra Kale Mahallesi içerisindeki parke çalışmalarında sona gelindi.

Yazıbaşı-Şıhlı arasındaki grup yol genişletme çalışmaları kapsamında ise ekipler Epçe Mahallesinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Kaynak: Bültenler
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