Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi Baharın yüzünü gösterdiği bugünleri fırsat bilen belediye ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarına hız kazandırdı.

Kış yağışlarından tahrip olmuş yolların dolgusunu yapıp, asfalt öncesi zeminlerini hazırlayan ekipler, yayla yollarının düzenleme ve bakım çalışmalarını, mahallelerdeki duvarı yıkılmış mezarlık duvarlarının yeniden yapılması ve yol tesviye çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor.

Kaynak: Bültenler