Kırsal Mahallede Eğitim Veren Öğretmenler Mardin'i Gezdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal mahallelerinde eğitim veren öğretmenler, "Misafirim Öğretmenin" projesi kapsamında kenti gezdi.

Kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenleri bir günlüğüne Mardin'de misafir eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Misafirim Öğretmenim" projesi kapsamında Kızıltepe Körsu, Düğrük, Gürmeşe ve Akçapınar İlkokulları'nda görev yapan öğretmenleri Mardin'de ağırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Öğretmenevinde öğretmenlerle kahvaltıda bir araya gelerek yaptıkları güzel ve başarılı çalışmaları nedeni teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgelerinin ardından öğretmenler Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek keyifli bir güne imza attı. - MARDİN