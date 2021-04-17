Kırsal Mahalle yetiştiricilerine erken bayram müjdesi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan düzenlemesiyle çiftçi ve yetiştiricilerimizin mağduriyeti ortadan kalkacak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsal mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan düzenlemesiyle çiftçi ve yetiştiricilerimizin mağduriyeti ortadan kalkacak. Vergi Muafiyetleri ve indirimlerle maliyetler düşecek, üretim artacak." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik; "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere, yetiştiricilere erken bayram müjdesi olacağını belirterek, köylerdeki üretimi artırmak ve şehirlerden köylere göçün önünü açacak teşvikler getirildiğini söyledi.

5216 sayılı Yasa'ya konulan ek madde çerçevesinde Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile geçmiş yıllarda köy statüsünde olan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin kırsal mahalle unvanı almasının önemine işaret eden Genel Başkan Çelik, "Yapılan düzenleme ile kırsal mahalle tanımına dönülerek buralarda yaşayan üreticilerimizin çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin mağduriyetleri önlenmiş oldu.

Bu da sektörümüz adına memnuniyet vericidir. Büyükşehirlerde köy iken mahalleye dönüşen yerlerde yaşayan çiftçi ve üreticilerimiz, belediye vergileri ile ahır veya ağıllarının yerleşim yerinden uzaklaştırılması gibi düzenlemeler karşısında büyük zorluklar yaşıyorlardı. Biz TÜDKİYEB olarak bu zorlukları çeşitli defalar gündeme getirmiştik. Bu düzenlemelerle üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmiş olması buralarda yaşayan insanlarımız için erken bayram müjdesi gibi olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir sınırlarındayken köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerine "kırsal mahalle" statüsü tanınması, bazı vergi ve harçlarda sağlanacak indirim ve muafiyetler nedeniyle çiftçinin maliyetlerini azaltacağına vurgu yapan Çelik,

"Yasa ve Yönetmeliğe göre, zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve arazilerin emlak vergisinden, yapı inşası, bina inşaatı harcından ve imarla ilgili harçlarından muaf olacaktır. Böylece çiftçilerimiz ve üreticilerimiz rahat bir nefes alacak, üretimi artırmak için her zaman olduğu gibi canla başla çaba sarf etmeye devam edecektir." dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ticari, sanayi ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisinde, 2464 sayılı Kanun uyarınca alınan vergilerin, 2464 sayılı Kanuna göre alınan harçlar ve harcamalara katılma paylarında da yüzde 50 indirim uygulanacağını aktardı.

İçme ve kullanma sularında uygulanacak indirimlerin, iş yerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 50'sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde düşük tarifeden belirleneceği bilgisini veren Çelik, "Muafiyet ve indirimlerle çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin maliyetleri düşecek, yüzleri gülecek, üretim artacak" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde ilçe belediyeleri tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespitlerinin süratle yapılarak ilçe belediye meclislerinde karar alınması ve tekliflerin gerekçeleri ile birlikte büyükşehir belediye başkanlıklarına gönderilmesi, büyükşehir belediye meclislerince de gelen tekliflerin karara bağlanarak kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitlerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Değerlendirmesinde Aile işletmeciliğine de önem verilmesi gerektiğini sürekli gündeme getirdiklerini belirten Çelik, "Yapılan yeni düzenleme ile kırsal mahallelerde üretime devam edilecek, bu arada kırsala dönüş için vergi ve indirim teşvikleri uygulanacak olması elbette çok güzel olmuştur. Biz hep diyoruz ki insanımız doğduğu yerde doysun. İşte bunun yegane yolunun da aile işletmeciliğini desteklemekten geçtiğini söylüyoruz. Biz aile işletmeciliğine pozitif ayrımcılık yapılarak daha fazla desteklenmesi tarafındayız. Yeni kırsal mahallelerimiz ülkemiz için, üreticimiz için, yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik açıklamasının sonunda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet olmak üzere gerekli Yasa değişikliğinin yapılması ve "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye küçükbaş hayvancılık sektörü ve yetiştiriciler adına teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı