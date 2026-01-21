Kırsal mahalle düzenlemesinde süre uzatma beklentisi

Tüm Muhtarlar Sendikası Danışma Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Bedriye Pehlivan, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan başvuru süresinin 31 Aralık 2025'te sona erecek olmasının tarım, hayvancılık ve kırsal yaşam açısından ciddi mağduriyetlere yol açacağını belirterek sürenin uzatılmasını talep etti.

Tüm Muhtarlar Sendikası Danışma Kurulu Üyesi ve Ziraat Mühendisi Bedriye Pehlivan, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan başvuru süresinin uzatılmaması halinde çok sayıda köyün telafisi güç sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

6360 sayılı kanun kırsal yapıyı değiştirdi

Pehlivan, 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ile 30 ilde yaklaşık 16 bin 220 köy ve 1.053 beldenin mahalle statüsüne dönüştürüldüğünü hatırlatarak, bu düzenlemenin kırsal alanların idari ve sosyal yapısında köklü değişikliklere neden olduğunu ifade etti.

Yönetmelik kriterleri esnek ancak uygulama sorunlu

15 Nisan 2021'de yürürlüğe giren Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile kırsal mahalle tespitine ilişkin kriterlerin belirlendiğini dile getiren Pehlivan, kriterlerin tamamının bir arada sağlanmasının zorunlu olmadığını, bir veya birkaç kriterin yeterli görülebildiğini söyledi.

Başvuru süresinin sona ereceğinden haberdar olmayan ya da yeterli bilgilendirme yapılmadığı için müracaat edemeyen çok sayıda mahallenin bulunduğunu vurgulayan Pehlivan, bazı başvuruların ise kriterlerin hatalı değerlendirilmesi sonucu reddedildiğini belirtti.

Kırsalda yaşam giderek zorlaşıyor

Büyükşehir Yasası'nın uygulanmasıyla birlikte kırsalda yaşayan vatandaşların ahır, ağıl ve tarımsal yapılar konusunda bürokratik engellerle karşılaştığını ifade eden Pehlivan, hayvancılık faaliyetlerinin şikayet konusu edildiğini, su ücretleri ve vergilerin kırsal yaşamı zorlaştırdığını kaydetti.

Tarım ve hayvancılık risk altında

Bu durumun tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini söyleyen Pehlivan, kırsal nüfusun azalmasının hızlandığını ve üretimin zarar gördüğünü dile getirdi. Sorunların 2019 yılında yapılan III. Tarım ve Orman Şurası'nda da açıkça ortaya konulduğunu hatırlattı.

Sınır mahalleler arasında eşitsizlik var

Büyükşehir meclislerinde onaylanan ve onaylanmayan mahalleler arasında belirgin farklar bulunmadığını ifade eden Pehlivan, birbirine sınır mahalleler arasında oluşan bu eşitsizliğin adalet duygusunu zedelediğini söyledi.

Sürenin uzatılması zorunluluk

Başvuru süresinin uzatılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu adımın kırsal alanlarda üretimin sürmesi, nüfusun yerinde tutulması ve mahalleler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti. - MANİSA