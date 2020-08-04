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Kırsal kalkınmaya yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe ile büyük destek

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsalda yaşayan vatandaşların kalkınmasına yönelik yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği vererek onları yalnız bırakmadı.

Kırsal kalkınmaya yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe ile büyük destek
04.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:25

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsalda yaşayan vatandaşların kalkınmasına yönelik yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği vererek onları yalnız bırakmadı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklediklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "2006 yılında başlattığımız KKYDP ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması maksadıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği veriyoruz" diye konuştu.

Gerçek ve tüzel kişiler başvurabiliyor

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ve alet ekipman alımlarına ilişkin hibe desteklerine gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2006-2020 yılları arasında bu alanlarda 4,1 Milyar TL hibe desteği sağladık. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla yapılan yaklaşık 625 milyon liralık hibe ile bu rakam 4,725 milyar liraya ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Genç çiftçi projesine 1,43 milyarlık hibe

Diğer yandan kırsal kalkınma için 2016-2018 yılları arasında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programının uygulandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Proje ile bitkisel üretime, hayvansal üretime, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kişi başı 30 bin lira hibe desteği verdik. Bu bağlamda 47 bin 775 genç çiftçimizin projesine toplam 1,43 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu proje 2018 yılında tamamlandı" açıklamasını yaptı.

"Uzman eller projesini başlattık"

2019 yılında ise tarım ve orman alanında üniversite eğitimi alan genç çiftçilerimize yönelik Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesini pilot olarak başlattıklarını söyleyen Pakdemirli, "Projeyi İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başlattık. 100 kişiye 100'er bin lira hibe sağladığımız bu projede destekleme verilen işletmelerin kar-zarar durumu ve faaliyetleri yakından takip edilecek. Olumlu etkileri görüldüğü takdirde, projeyi, Türkiye'nin bütün illerine yaymayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ipard ile kırsala 4,3 milyar liralık hibe

Ülkemizde Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasına uyum için politika geliştirmeyi destekleyen, tarım sektörü ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlamayı amaçlayan Kırsal Kalkınma Programının da (IPARD) uygulandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"IPARD-1 ve IPARD-2 programlarıyla son 10 yılda yaklaşık 16 bin 500 projeyle sözleşme imzaladık, bu projelere 4.3 milyar TL hibe desteği ödedik. Böylece kırsalda 12.5 milyar TL yatırım yapıldı, 67 bin yeni istihdam oluştu."

Kırsala toplam hibe yaklaşık 10,5 milyar lirayı buldu

Bakanlık olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin her daim yanında olduklarını ve bundan sonra da onları yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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