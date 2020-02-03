Kırsal kalkınmadan, Edirne'ye 40 milyon destek

03.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:23

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin kalkınmasında, hedeflerine ulaşmasında tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Gelecek hedeflerimizde çiftçimizin, köylümüzün rolü büyüktür. Devlet olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla el ele verecek, onları destekleyecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi.



Aksal, Edirne'de 16 adet ekonomik yatırım projesi ile 3 adet kırsal ekonomik altyapı yatırımının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamına alındığını belirterek, bu projeler için 40 milyon 471 bin liralık destek sağlanacağını bunun yaklaşık 15 milyon liralık kısmının ise hibe olarak tahsil edildiğini açıkladı.



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 13. Etabı değerlendirme ve bütçelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve Edirne'den 19 projenin uygunluk kriterlerini karşıladığını anlatan Aksal, "Kalkınmanın kırsalda, yerelde başlayacağına inanan bir iktidar olarak AK Parti, 18 yıldır Türkiye'de kalkınma hamlelerine öncülük etmektedir" değerlendirmesini yaptı.



Aksal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının illerin, bölgelerin kalkınması için önemli olduğuna işaret ederek, destekleme programları kapsamında kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere ekonomik faaliyetlere yönelik yapılacak projelerin destekleneceğini söyledi.



Destekleme programının amacını kırsalda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin entegrasyonunun sağlanması için işletmelerin desteklenmesi olarak açıklayan Aksal, kırsalda alternatif gelir kaynaklarını, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesini ve kırsalda yaşayan insanımızın kalkınma kapasitesi oluşturmasını önemsediklerini vurguladı.



Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları içerisinde tarımın, çiftçilerin ayrı bir yeri bulunduğunu ifade ederek, "Gelecek hedeflerimizde çiftçimizin, köylümüzün rolü büyüktür. Devlet olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla el ele verecek, onları destekleyecek ve hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.



AK Parti'nin iktidarının ilk gününden itibaren "kalkınma yerelde başlar" diyerek kırsalı ve yerel kalkınmayı öncelikleri arasına aldığını belirten Aksal, "Merkezde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde güçlü bir hükümet var, yerelde, kırsalda da insanımız güçlü olursa Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, kalkınması çok daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir. Bu bilinçle kırsalın kalkınmasına katkı sağlamak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.



Aksal, Türkiye'de uzun yıllar süregelen köyden kente göçün, AK Parti iktidarının kırsal kalkınma programları ve köye dönüşü cazip hale getiren projeleriyle tersine döndüğünü ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa AK Parti iktidarları döneminde köye dönüşlerin yaşandığını, bunun da uygulanan program ve projelerin başarıya ulaştığının göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.



Tarım ve hayvancılığın stratejik önemini her geçen gün daha çok hissettirdiğini, uluslararası şirketlerin ve toprağı tarıma elverişsiz ya da az olan ülkelerin başka ülkelerde toprak kiralayarak tarım yaptığına dikkati çeken Aksal, "Toprağın, tarım ve tarıma dayalı sanayinin önemini bilen ve buna göre hareket eden AK Parti, değişen ve gelişen dünyada Türk çiftçisinin, köylüsünün ihtiyaçlarını karşılamak, teknolojik altyapısını güçlendirmek için destek ve hibe programlarıyla kırsal kalkınmayı sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA