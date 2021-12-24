Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında 600 milyon liraya kadar hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında 2022-2024 döneminde toplam 600 milyon liraya kadar hibe desteği verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüm illerde 2022-2024 döneminde uygulanacak proje kapsamında, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda her yıl 2 bin proje için proje başına 100 bin liraya, 3 yıl toplamında ise 600 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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