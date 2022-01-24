"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başvuruları başladı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da "Kırsal Kalkınmada Uzanan Eller Projesi" kapsamında başvurular başladı.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Kırsal Kalkınmada Uzanan Eller Projesi"nin başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 2022-2024 yılları arasında her yıl 2 bin projenin destekleneceği ve yıllık 200 milyon TL'nin hibe olarak verileceği aktarıldı.

3 yıl boyunca 600 milyon TL'nin 6 bin alanında uzman çiftçiye can suyu olacağının duyurulduğu açıklamada, "Kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden; Meslek Yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir" denildi.

Kırsal Kalkınmada Uzanan Eller Projesi kapsamında başvurular 14 Ocak-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri