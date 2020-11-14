Kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanmasında süre uzatımı
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Kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanmasında süre uzatımı

14.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 09:06
Kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanmasında süre uzatımı

Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların, fiziki olarak tamamlanma süresi 4 ay ötelenerek 15 Mart 2021 olarak belirlendi.

Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların, fiziki olarak tamamlanma süresi 4 ay ötelenerek 15 Mart 2021 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması gereken son tarih 4 ay ötelenerek 15 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla, 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 90 günü aşmamak üzere süre verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 09:11:56. #1.14#
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