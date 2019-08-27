Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının 13. etabı tanıtıldı

27.08.2019 15:48

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılından itibaren uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 13'üncü etabı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam tarafından yapılan konuşma ile başladı.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi çalışanları ziraat mühendisleri Bahadır Sağlam ve Ayşen Koca ile tekniker Gökay Özbucak tarafından sunum gerçekleştirildi.

Sunumda program kapsamı, yatırımların gerçekleştirilebilmesi için müracaat şartları konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçek ve tüzel kişiler ile kooperatiflerin de başvurabileceği program çerçevesinde yeni yatırımlarda uygun bulunan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Projeler için başvuruların 30 Eylül'de sona erdiği aktarıldı.

Bu etapta balıkçı barınaklarının yenilenmesi, mekanizasyon sistemleri, arıcılık ve yaylacılık yetiştiricileri için ekipmanlar, bitkisel üretime yönelik altyapı yatırımları, çiftlikte üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar, hayvansal üretim ve hayvancılık tesisine yönelik yatırımlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesine yönelik yatırımların destekleneceği bildirildi.

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA