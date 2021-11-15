Kırsal Kalkınma Yatırımları Proje Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Proje Başvuruları BaşladıKırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 başvuru dönemi uygulama rehberi yayınlanarak başvuruları başladı. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D. T. 2021/34) ve Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25 (D. T. 2021/35) 21. 11. 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31. 10. 2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayınlanmış olup, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi başvuruları 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23: 59'da, Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının başvuruları ise 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23: 59'da sona erecektir. Söz konusu desteklemelerden yararlanmak isteyenler yatırımcılar proje başvurularını adresi üzerinden yapabilirler.

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