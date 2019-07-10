Kırsal kalkınma kapsamında köy yolları 148 bin kilometreye çıkarılacak

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, KÖYDES ve KIRDES kapsamında 2018 yılına kadar yapılan 125 bin 348 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2023'te 148 bin 490 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Kırsal kalkınma kapsamında köy yolları 148 bin kilometreye çıkarılacak

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, KÖYDES ve KIRDES kapsamında 2018 yılına kadar yapılan 125 bin 348 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2023'te 148 bin 490 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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