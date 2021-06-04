Kırsal Kalkınma ile Kayseri'ye 63 Milyon Liralık Yatırım
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Kırsal Kalkınma ile Kayseri'ye 63 Milyon Liralık Yatırım

Kırsal Kalkınma ile Kayseri'ye 63 Milyon Liralık Yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı kapsamında Kayseri'de tarımsal üretim konusunda yatırım yapmayı planlayan 52 yatırımcıya 31 milyon TL hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı kapsamında Kayseri'de tarımsal üretim konusunda yatırım yapmayı planlayan 52 yatırımcıya 31 milyon TL hibe desteği verilecek.

Hayvansal Üretim, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Soğuk Hava Deposu, işletmelerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Yenilenebilir Enerji Üretimi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu konularında yapacakları toplam tutarı yaklaşık 63 milyon lira olan yatırım için 31 milyon lira hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının KKDP kapsamında yapmış olduğu destek programına başvuru yapan yatırımcıların başvuruları değerlendirildi ve 52 yatırımcının başvurusu desteklenmeye uygun bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen projelerin açıklanması ile ilgili olarak konuşan İl Müdürü Mustafa Şahin " Kırsalın kalkınması ülkenin kalkınması demektir şiarı ile kırsalda üretimin modernleşmesinin tarımsal üretime katkısının yanı sıra istihdama da büyük ölçüde katkısı olmaktadır. KKDP kapsamında 2021-2025 yılları arasında yapılması planlanan desteklemenin ilkini bu yıl gerçekleştiriyor ve ilimiz için 63 milyonluk liralık yatırımı kazandıracağımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Yapılacak olan yatırımların ilimiz ve ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kırsal Kalkınma ile Kayseri'ye 63 Milyon Liralık Yatırım
Kırsal Kalkınma ile Kayseri'ye 63 Milyon Liralık Yatırım
Kırsal Kalkınma ile Kayseri'ye 63 Milyon Liralık Yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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