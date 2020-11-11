"Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi

11.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:18

Karabük'ün Eflani ilçesi belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi destek sözleşmesi imzalandı.

Karabük'ün Eflani ilçesi belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi destek sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) aracılığıyla desteklediği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Eflani Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi destek sözleşmesi BAKKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul tarafından BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel nezaretinde imzalandı.

Destek sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Karabük'te kadın ve gençlerin istihdamının artmasına, girişimcilik eğitimi alan kadın ve genç sayısının artmasına olanak sağlanacak.

Hayvansal gıda üretiminin artmasına, üretilen kanatlı hayvan sayısının artmasına ve korona virüs (Covid-19) salgınının sosyoekonomik etkilerini iyileştirmeye dönük çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje ile Eflani ilçesinde yaşayan 20-64 yaş aralığındaki okuryazar, işsiz 60 kadın ve genç kurulacak kaz yetiştiriciliği eğitim çiftliğinde bilgi, birikim ve tecrübeleri artırılacak.

BAKKA'nın toplam 1 milyon 487 bin 604 lira bütçeli proje için 1 milyon 100 bin lira hibe desteği verecek. - KARABÜK

'Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor' Projesi
'Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor' Projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eflani'nin caddelerinde sigara içmek yasaklandı
Eflani'nin caddelerinde sigara içmek yasaklandı
İran'da korona virüs hızla yayılıyor
İran'da korona virüs hızla yayılıyor
İzmir'deki depremzedeler için 'Bir Kira Bir Yuva' projesi
İzmir'deki depremzedeler için "Bir Kira Bir Yuva" projesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Cem Yılmaz İlker Aksum Hande Ataizi
Spor Samatta Arda Turan Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Deprem Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:19:28. #1.15#
title