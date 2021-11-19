Kırsal Kalkınma Destekleri Başvuruları Başladı
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BAŞVURULARI BAŞLADIBu kapsamda;A- Ekonomik Yatırımlarda: 250. 000 TL'den 3. 500. 000 TL'ye kadar destek veriliyor.
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Bu kapsamda;
A- Ekonomik Yatırımlarda:
250. 000 TL'den 3. 500. 000 TL'ye kadar destek veriliyor.
Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23: 59'da sona erecek olup, başvurular Tarım ve Orman Bakanlığının https://edys. tarim. gov. tr/tarim/onlinebasvuru. aspx internet adresi üzerinden yapılacaktır.
3, 5 Milyon TL'ye kadar yapılacak yatırımlara %50 hibe desteği verilecektir.
Yatırım Konuları
1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Su Ürünleri, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
2. Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
3. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
4. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları,
5. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
B- Ekonomik Alt Yapıda:
20. 000 TL'den 600. 000 TL'ye kadar destek veriliyor.
Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23: 59'da sona erecek olup, Tarım ve Orman Bakanlığının https://edys. tarim. gov. tr/tarim/onlinebasvuru. aspx internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Yatırım Konuları
1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
2. Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
3. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi, (Akıllı Tarım Uygulamaları)
4. El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler,
5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
8. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları, (İşlenmesi, paketlenmesi, Depolanması) hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
C- %50 Makine Ekipman Hibesinde:
300. 000 TL'ye kadar destek veriliyor,
Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23: 59'da sona erecek olup, Tarım ve Orman Bakanlığının https://edys. tarim. gov. tr/tarim/onlinebasvuru. aspx internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Makine ekipman alımlarına %50 hibe desteği verilecektir.
Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web sitesinde desteklenecek makine ekipmanların listesi ve referans fiyatları yayınlanmıştır.
Bu kapsamda çiftçilerimiz bir adet makine ekipmana başvurabilmektedir.
Detaylı Bilgi;
Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün 0 318 2242938/ 123-124-134 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.
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