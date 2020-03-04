Kırsal kalkınma çalışması üretimi artırdı

04.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:39

Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce başlatılan arazi yolları açma çalışmaları kapsamında kırsal alanda bulunan mahallerde işlenmeyen arazi yolu neredeyse kalmadı. Yeni arazi yolları sayesinde ekim, bakım ve hasat zamanında kolaylıkla arazisine ulaşan çiftçiler, duydukları memnuniyeti ifade ettiler.



Şehitkamil Belediyesi, 'kalkınma yerelde başlar' ilkesiyle 6 yıl önce başlattığı arazi yolu açma çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan ve yol sıkıntısından dolayı tarım yapılamayan arazilere yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bugüne kadar açılan yaklaşık bin 200 kilometre arazi yolu ile ilçedeki tarım yapılabilecek arazilerin çok büyük bir bölümünde çalışmalar tamamlandı. Çiftçinin arazisine ulaşmasını sağlayan, üretimi arttıran ve kırsal mahallelerin birbiriyle bağlantısını sağlayan çalışmalar, çiftçinin hayatını değiştirdi. Çiftçiler; işleyemedikleri arazi yollarını bugün işleyebildiklerini, üretimlerinin arttığını, daha önce kullanamadıkları arazileri artık kullanabildiklerini söylediler.



"Dağ, Taş, Kayalık demeden arazi yolları açılıyor"



Yürütülen çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, "Bu zamana kadar bizim buralara hiç böyle hizmet gelmedi. Şimdi yapılan hizmetten çok memnunuz. Şehitkamil Belediyemiz, isteklerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyemiz; dağ, taş, kayalık demeden çiftçilerimiz için bütün engelleri aşarak arazi yollarını açıyor. Çiftçilerimiz, daha önceleri hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlarımız için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Yapılan hizmetlerden hem bizler çok memnunuz hem de çiftçilerimiz çok memnun. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Bundan daha iyi bir hizmet göremiyorum"



Çiftçi Hanifi Aslanoğlu, arazilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini vurgulayarak, "Eskiden arazi yollarımız olmadığından dolayı bahçelerimize hayvanlarımızla bile çıkamıyorduk. Şu an Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu arazi yolu açma çalışmalarıyla birlikte arazilerimize kolay bir şekilde araçlarımızla gidiyoruz. Görüldüğü gibi dağlar açıldı, yollar yapıldı. Allah, devletimizden ve özellikle Başkanımızdan razı olsun. Bundan daha iyi bir hizmet göremiyorum. Belediyemiz; şu koca dağları, kayaları deldi bizlere yol açtı. Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.



"Mahalle sakinleri olarak çok mutluyuz"



Çiftçi ve hayvan besicisi Memik Akkulu, açılan arazi yollarının hem hayvancılığa hem de tarıma olumlu katkı sağladığını kaydetti. Çiftçi Akkulu, "Ben hayvan besiciliği yapıyorum. Şu an bulunduğumuz yere hayvanlarımı güçlükle çıkarabiliyordum. İki tane keçimiz burada yan yana yürüyemiyorlardı. Şimdi ise araçlarımızla dahi hayvanlarımızı buradan götürüp getirebiliyoruz. Bunun yanı sıra arazilerimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Şehitkamil Belediyemiz, yollarımızı açtı. Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri olarak çok mutluyuz. Bizlere böylesine güzel bir hizmeti sunan başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, ekibine ve bu hizmetlere vesile olan muhtarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA