Kırsal ekonomik altyapı yatırımları il değerlendirme toplantısı
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Kırsal ekonomik altyapı yatırımları il değerlendirme toplantısı

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Kırsal ekonomik altyapı yatırımları il değerlendirme toplantısı

KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları il değerlendirme toplantısı yapıldı.

KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları il değerlendirme toplantısı yapıldı.

KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince, başvuru süresinin sona ermesinin ardından İl Proje Değerlendirme Komisyonu ilk değerlendirme toplantısı Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Ünlüsoy'un başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, il müdür yardımcıları, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, İl Özel İdaresi Mimar Merve Güleryüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Makine Mühendisi Kemal Özkan ve konu ile ilgili İl Müdürlüğü teknik personellerinin katılımı ile yapıldı.

İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, program kapsamında alınan hibe başvurularının değerlendirme kriterleri açısından incelenmesinin ardından proje başvurularının program teklif listeleri hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi. - KIRKLARELİ

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları il değerlendirme toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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